Прокурорская проверка началась в колонии, где отбывает наказание Цеповяз

Благовещенск, 8 ноября. Заместитель прокурора Амурской области Дмитрий Неговора выехал с проверкой в колонию строгого режима, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз.

В исправительной колонии строгого режима, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, началась прокурорская проверка — с этой целью туда прибыл зампрокурора Приамурья Дмитрий Неговора.

Как ожидается, проверка соблюдения условий режима в колонии продлится в течении трех дней, но может быть продлена в установленном законом порядке. В частности, прокуратура оценит ассортимент товаров в магазине учреждения строгого режима и сравнит его с увиденным на фото Цеповяза.

Напомним, поводом для проверки со стороны надзорного органа стала публикация в СМИ фотографий, на которых Цеповяз в тюремной форме сидит за столом с мобильным телефоном, а перед ним стоят тарелки с деликатесами, которых не должно быть в колонии — крабами, икрой и шашлыком.

В УФСИН Амурской области утверждают, что снимки были сделаны еще в 2015 году и по данному факту уже приняты соответствующие меры.

Председатель Следственного комитета РФ Алексей Бастрыкин призвал дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников колонии, где отбывает наказание Цеповяз.

Напомним, Вячеслав Цеповяз приговорен к 20 годам заключения по делу о массовом убийстве в станице Кущевская. Членов банды, совершившей убийство 12 человек, осудили в 2010 году.

Как сообщает телеканал «360», скандальные снимки из колонии Цеповяз отправлял своей жене. Та передала их в правоохранительные органы, но не знает, каким образом они попали в Сеть.