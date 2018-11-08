«Я что-то пропустила»: Могерини пошутила о санкциях против Украины

Брюссель, 8 ноября. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини ответила шуткой на вопрос про «санкции против Украины».

Своего рода казусный случай произошел в Монреале, где европейский дипломат выступала перед студентами одного из высших учебных заведений, сообщает РИА Новости.

В какой-то момент речь зашла об антироссийских санкциях, их нужности и результатах их применения. Понятное дело, что Могерини заявила, что ограничения против Москвы были введены из-за ситуации в соседнем государстве – Украине.

«Вы упомянули санкции против Украины…» — в какой-то момент перебил главу европейской дипломатии один из студентов – то ли не расслышав, то ли специально, рассчитывая на провокацию.

«России, санкции против России», — не растерявшись, поправила молодого человека Могерини. Впрочем, отдадим должное дипломату, завершить тему она решила шуткой.

«Видимо, я что-то пропустила…» — пошутила глава дипломатии ЕС, вызвав смех в зале.

Возвращаясь же к серьезному, добавим, что Федерика Могерини высказала мнение, что санкции против России «из-за ситуации на Украине» сохранятся. При этом, каким образом Москва «виновата» в происходящем в Киеве, осталось без ответа.

«У нас есть сферы во внешней политике, где мы сотрудничаем с Россией — иранская ядерная сделка, политика на Ближнем Востоке, в Арктике. И есть темы, по которым мы не находим общего понимания, но мы продолжаем говорить друг с другом», — отметила Могерини факт того, что ЕС без России совсем никак.

Также Федерика Могерини не забыла сказать и о «высокой зависимости европейцев от российского газа», пишет «Газета.ru».