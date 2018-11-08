«Горбачев в Белом доме»: реформы Трампа сравнивают с неудачной политикой последнего советского лидера

Вашингтон, 8 ноября. Реформы, проводимые президентом США Дональдом Трампом, сравнивают с неудачной политикой первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.

Размышлениями на тему делится на страницах портала Asia Times журналист Раджа Мерфи, предрекая нынешнему хозяину Белого дома судьбу последнего советского лидера.

«Экономическая политика Трампа ведет к тому, что США упускают мировое лидерство. Президент США выставляет другим странам такие условия, от которых они могут легко отказаться», — пишет обозреватель.

В качестве примера Мерфи рассказывает о готовности некоторых стран не согласится с решением Вашингтона о введении новых антииранских санкций, которые уже называют «односторонними и нелегальными».

«Возможно, Трамп поможет США выбраться из экономической ямы и погасить огромный госдолг в 21,6 триллиона долларов, но это будет означать гибель американской гегемонии», — констатирует журналист.

Раджа Мерфи отмечает, что Соединенные Штаты отказываются от так называемой «политики подачек», требуя, к примеру, от союзников по НАТО больше тратить на безопасность.

«Идет сокращением финансовой помощи другим странам, объем которой сократился с 50 миллиардов долларов в 2016 году до 7,7 миллиарда в 2018 году», — приводит еще один пример журналист.

При этом, как считает обозреватель Asia Times, лидеры государств, обладающие большим самоуважением, будут менее терпеливы к «лицемерию» Соединенных Штатов Америки, пишет «Газета.ru».