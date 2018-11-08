Глава МИД Британии расскажет о высылке российских дипломатов

Лондон, 8 ноября. Руководитель британского внешнеполитического ведомства Джереми Хант выступит в четверг в Париже с заверениями о сохранении тесных связей между Великобританией и Францией после Brexit.

Сегодня в Париже министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выступит с речью о сохранении тесного партнерства и дружеских связей между Британией и Францией. Хант приготовил речь на французском языке, ее фрагменты оказались в распоряжении журналистов.

По мнению Ханта, связи двух стран укрепились после взаимной поддержки в результате терактов в Манчестере и Париже и особенно ярко проявились в ходе высылки российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери.

«После химической атаки в Солсбери Франция выступила на стороне Великобритании, став лидером в жестком и едином европейском ответе и работая вместе над тем, чтобы выслать российских дипломатов с нашего континента», — говорится в речи Ханта.

Кроме того, глава МИД Британии напомнит о взаимодействии Франции и Великобритании в Сирии, где были нанесены авиационные удары по объектам Сирийской Арабский Республики.

«Британские и французские самолеты вместе с американскими партнерами приняли участие в авиаударах по объектам, связанным с производством химического оружия в Сирии», — гласит текст выступления.

Напомним, в результате инцидента в Солсбери в марте 2018 года британская сторона обвинила Россию в химической атаке. Отравление бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери вызвало международный скандал. Лондон обвинил Москву в применении химоружия на территории Великобритании. При этом каких-либо доказательств до сих пор не представлено. Однако, в Британии использовали данный факт для высылки 23 российских дипломатов.

Что касается Сирии, власти Сирийской Арабской Республики неоднократно заявляли, что никогда не применяли химического оружия против мирных граждан — это подтвердили и российские военные эксперты, и местные жители. Однако, Франция, США и Британия в апреле нынешнего года нанесли авиационные удары по объектам, связанных по их мнению, с производством химоружия.

Как сообщает «Газета.ру», в Минобороны РФ располагают данными об очередной провокации с применением химических отравляющих веществ в Сирии. Таким образом, по мнению МИД РФ, западные государства пытаются подорвать налаживание политического процесса, притормозить восстановление республики и возвращения беженцев на родину.