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Сирия: в Восточной Гуте открылся первый после войны ресторан

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Сирия: в Восточной Гуте открылся первый после войны ресторан

Дамаск, 8 ноября. Первый после войны ресторан открылся в пригороде сирийской столицы – Восточной Гуте.

Заведение, которому дали название  «Человек из Дамаска» расположено в населенном пункте Мисраба, и уже пользуется большой популярностью – как у местных жителей, так и проживающих в селах и городах по соседству.

«Раньше в Мисрабе был ресторан, но боевики его взорвали. В начале года поселок был освобожден, и мы начали ремонт здания, который занял у нас полгода», — рассказал управляющий заведением Базиль Текли.

Ресторан, в котором работают семь человек, открылся на прошлой неделе. В честь этого был организован большой праздник, в ходе которого было устроено бесплатное угощение для местных жителей.

В ресторане «Человек из Дамаска» можно заказать блюда местной кухни, в том числе арабскую шаурму, закуски и лепешки с мясом и сыром, кофе и прохладительные напитки, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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