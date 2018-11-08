Директор по коммуникациям республиканца Дона Донована прокомментировал прошедшие выборы в Конгресс США

Нью-Йорк, 8 ноября. Во вторник, 6 ноября, по всем Соединенным Штатам прошли промежуточные выборы в Конгресс США. Согласно официальным данным, в голосовании приняли участие более 100 млн человек, что превышает явку выборов в 2014 году в полтора раза.

И вот, когда голоса подсчитаны, когда республиканцы потеряли большинство голосов в нижней палате Конгресса, однако сохранили места в Сенате, многие снова и снова задаются вопросом, что произошло, и почему демократы по факту оказались в лидерах.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) принял участие в мониторинге ситуации на выборах и посетил три участка в Нью-Йорке. На месте удалось вскрыть наиболее уязвимые и больные места политической системы США, а также выявить нарушения, которые происходили прямо в день голосования.

Сегодня, спустя сутки после выборов, ситуация в штате была спокойной, однако республиканцы снова оказались в раздумьях, как вернуть себе власть в ходе следующих выборов.

Энтони Круз, директор по коммуникациям республиканского кандидата Дона Донована в Нью-Йорке, в интервью с корреспондентом ФАН поделился впечатлениями от прошедших выборов и рассказал о планах республиканцев на ближайшие несколько лет.

«Мы не должны отчаиваться. Когда я работал с Рубио (прим. сенатор США Марко Рубио из Флориды) мы терпели победы и поражения, но шли дальше и побеждали», — заявил Круз в ходе телефонного разговора. — Хотя мне на самом деле (рассмеялся) немного жаль, что ничего не получилось. Ведь вы нам тоже помогали. Спасибо вам».

Стоит отметить, что в течение двух дней до начала выборов корреспондент ФАН действительно поработал вместе с волонтерами из штаба республиканца и обошел отдельные районы Бруклина с напоминанием о выборах.

«В действительности мы ничего не потеряли, мы имеем нашего Президента, и мы поддерживаем его, поэтому нам не зачем огорчаться», — продолжил Круз.

На вопрос, что ждет страну в ближайшие годы, Круз ответил, что он надеется на «укрепление позиций республиканцев в первую очередь», а также всецело настроен на дальнейшую работу с «отличным боссом» в лице Донована.

«Меня пригласили работать к нему летом, и я пришел. Я долго работал у Рубио, потом уехал в Вашингтон, а потом меня позвали сюда, где я надеюсь на длительную работу», — рассказал Круз. — Я верю в честность выборов, и что мы всегда будем занимать лидирующие позиции, несмотря на маленькие поражения».

Ранее Федеральное агентство новостей также опубликовало мнение председателя Американского консервативного союза Дэвида Кина.