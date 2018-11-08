Россияне рискуют остаться без корпоративных скидок по топливным картам

Москва, 8 ноября. Российские нефтяные компании начали отменять или сокращать корпоративные скидки по топливным картам.

Российские нефтяные гиганты, среди которых «Лукойл», «Роснефть» и «Газпром-нефть» нашли способ скрытно повышать цены на топливо в условиях их заморозки по соглашению с правительством страны. Делается это путем изменений финансовых условий обслуживания по топливным картам для корпоративных клиентов, сообщает «Коммерсант».

Первой из компаний, которая вместо скидок ввела наценки, стала «Газпром-нефть», сославшись при этом на «нестабильные условия на рынке». Так, представители бизнеса на московских заправках компании теперь заплатят на 5% больше за дизельное топливо и на 1% больше за бензин. В «Газпром-нефти» называют наценку «сервисным сбором» за топливную карту.

Скидки для корпоративных клиентов полностью отменил «Лукойл». На АЗС «Роснефти» они пока действуют, но стали ниже.

В правительстве РФ отмечают, что ничего не знают о корпоративных программах топливных компаний, а представители нефтяных гигантов никак не комментируют ситуацию.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что Минэнерго и ФАС заключат с нефтяными компаниями топливные соглашения, предусматривающие меры по стабилизации цен на топливо. Соответствующее постановление председатель правительства подписал накануне. Во вторник, 6 ноября, вице-премьер Дмитрий Козак заверил, что цены на бензин и дизтопливо в стране не вырастут выше уровня инфляции.