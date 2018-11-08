Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Сирия: восстановление города Хараста займет около года

50
0 Оставить комментарий

Сирия: восстановление города Хараста займет около года

Дамаск, 8 ноября. Для того чтобы полностью восстановить сирийский город Хараст потребуется примерно год.

С заявлением на тему перед журналистам выступил глава администрации города в пригороде Дамаска Аднан Альваза, добавив, что восстановительные работы в Харасте идут с начала года.

«Специальная группа инженеров определила здания, которые можно восстановить, и те, которые непригодны для жизни и подлежат сносу — последних около трети. Сейчас мы производим их снос», — пояснил мэр.

Как напоминает «Газета.ru», в течение последней недели в Сирии отремонтированы и введены в строй почти 150 жилых домов и ряд социальных объектов — две школы и детский сад, медицинское учреждение. 

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.