Сирия: восстановление города Хараста займет около года

Дамаск, 8 ноября. Для того чтобы полностью восстановить сирийский город Хараст потребуется примерно год.

С заявлением на тему перед журналистам выступил глава администрации города в пригороде Дамаска Аднан Альваза, добавив, что восстановительные работы в Харасте идут с начала года.

«Специальная группа инженеров определила здания, которые можно восстановить, и те, которые непригодны для жизни и подлежат сносу — последних около трети. Сейчас мы производим их снос», — пояснил мэр.

Как напоминает «Газета.ru», в течение последней недели в Сирии отремонтированы и введены в строй почти 150 жилых домов и ряд социальных объектов — две школы и детский сад, медицинское учреждение.