Варшава, 8 ноября. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Белоруссии следовать примеру Украины и Грузии.

Размышлениями на тему будущего народа Беларуси бывший экс-руководитель Североатлантического союза поделился в большом интервью для «Польского радио», обрисовав «перспективы» этого.

Расмуссен назвал Белоруссию не демократическим государством, приведя пример Украины и Грузии, где демократия, по его мнению, не без помощи западных кураторов, расцвела во всей красе.

«Вполне возможен рост оппозиционных сил, которые могли бы оказать противостояние властям в Минске, и это единственный путь двигаться вперед», — заявил Расмуссен, явно намекая на очередную «цветную» революцию.

Добавим, что о том, что случилось на Украине после государственного переворота 2014-го года, лишний раз говорить не приходится: тотальное падение производства, астрономические долги государства, фантастический рост цен и тарифов, обнищание и отток населения в соседние страны.