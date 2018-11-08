«В больницах не хватает коек»: Азаров высказался о реформе здравоохранения на Украине

Киев, 8 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал итоги работы «похоронного министра» здравоохранения Ульяны Супрун.

Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook высказался о работе министра здравоохранения страны Ульяны Супрун, назвав ее «похоронным министром».

Как отметил Азаров, в результате реформы системы здравоохранения на Украине состояние больниц стало «просто катастрофическим».

«В связи с постоянным сокращением финансирования в больницах не хватает коек. На ремонты и поддержание зданий никто не выделяет ни копейки средств», — пишет политик.

В доказательство своих слов Азаров публикует фотографию, сделанную в одной из киевских больниц — на ней старушка, которую поместили прямо в коридоре, «вынуждена лежать на сквозняках, присматривая за пожитками, уместившимися на старой табуретке».

«Каждый год работы таких людей, как Гройсман, Порошенко, Супрун приводит к обнищанию населения и к тому, что работоспособная часть населения выезжает на заработки за границу и платит деньги в бюджеты других государств, а оставшаяся часть население вынуждена вымирать!» — добавляет Азаров.

Напомним, реформа здравоохранения на Украине, инициированная «похоронным министром» Ульяной Супрун, стартовала в апреле текущего года. Согласно новым правилам, украинские граждане получают медицинские услуги довольно сложным способом. Пациенты должны заключить договор о сотрудничестве с семейным врачом, который будет выдавать им направления к узкопрофильным специалистам. Попасть к специалисту самостоятельно — невозможно.

Реформа должна завершиться через три года и сделает большую часть медицинских услуг платными. Государство финансирует только прием у терапевта и экстренную скорую помощь, но вместо врачей к пациентам приезжают парамедики, которые могут оказать только первую помощь.

Подобные меры вызвали волну негодования среди населения Украины. Многие заявили, что начатые изменения сделают медицину в стране «уделом избранных».

Отметим, Ульяна Супрун известна не только как инициатор скандальной реформы. Министр неоднократно делала заявления, вызывавшие недоумение и даже шок у специалистов. В частности, «похоронный министр» в рамках «декоммунизации» предложила отказаться от такого метода диагностики, как «советская» флюорография, заявив, что «цивилизованный» метод анкетирования среди групп риска по туберкулезу будет «эффективнее».

Между тем, Украина вышла на второе место среди стран Европы по числу больных туберкулезом. Как отмечают специалисты, в стране наблюдается всплеск и других инфекционных заболеваний, практически «побежденных» во времена СССР — украинцы все чаще заражаются корью и дифтерией. Как отмечает канал «360», в нынешнем году Украина стала стала первой в рейтинге детской смертности среди европейских стран.