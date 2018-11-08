Киев, 8 ноября. Прокуратура Украины озвучила главную версию разрывов минометов «Молот» в июне и сентябре 2018 года.

«В настоящее время одной из главных причин разрывов минометов «Молот» факты двойного заряжания и нарушение порядка проведения стрельб личным составом», — говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, в украинской прокуратуре склонны считать, что «объективных данных о ненадлежащем качестве минометов, которые обосновывались материалами дела», нет.

Как напоминает «Газета.ru», в июне текущего года во время военных маневров в Ровенской области при взрыве миномета погибли трое военных, еще несколько были ранены.

Кроме того, еще двое военнослужащих были ранены в сентябре после взрыва «Молота» на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. По обоим случаям украинская прокуратора возбудила уголовное дело.

