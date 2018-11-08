«Крутое пике» Boeing 737 Max может случиться у 246 самолетов

Москва, 8 ноября. «Крутое пике», о котором предупредила перевозчиков компания Boeing, может случиться у 246 самолетов моделей 737 Max во всем мире.

Заявление на тему было опубликовано вскоре после предупреждения о возможных неисправностях от Boeing Федеральным управлением гражданской авиации Соединенных Штатов Америки (FAA).

«FAA предупредило местных перевозчиков и авиационные власти других стран, использующих Boeing 737 Max. Данная ситуация затрагивает 246 самолетов по всему миру, включая 45 из числа Southwest, American (Airlines) и United», — говорится в сообщении ведомства.

Как напоминает «Газета.ru», накануне авиаконцерн отправил перевозчикам, которые используют в работе модели 737 Max предупреждение, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета самолеты могут самостоятельно сорваться в крутое пике.