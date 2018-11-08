«Сенаторы в шоке от происходящего на Украине»: депутат Рады рассказал о переговорах во Франции

Киев, 8 ноября. Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович поделился итогами встречи с французскими сенаторами.

В начале текущей недели в сенате Франции прошли слушания, посвященные свободе слова. Украину во французском сенате представлял депутат Верховной рады, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович, который позже подвел итоги заседания в эфире канала «112 Украина».

«Европейские сенаторы в шоке от происходящего на Украине», — заявил Рабинович.

По словам политика, его французские коллеги недоумевают из-за ситуации на Украине. В частности, их возмутило насилие в отношении журналистов.

Рабинович проинформировал сенаторов о масштабах надругательства над свободой слова на Украине и обратил их внимание на то, что количество случаев нападения на представителей неугодных Киеву СМИ растет.

«Мы им показали, как избивали наших журналистов, показали статистику. И я услышал от них следующее: если такое будет продолжаться, то возможны санкции в отношении тех людей, которые душат свободу слова на Украине», — сообщил парламентарий.

По словам депутата, только за последний год совершено около 150 нападений на журналистов, а Верховная рада приняла решение о закрытии двух телевизионных каналов, выступающих с критикой действующей власти.

«Я никогда не думал, что в моей стране может произойти так, что людей лишат права смотреть те каналы, которые они хотят, только потому, что власти не нравится то, что о ней говорят. Хочу вам сказать, что сегодня люди с фашистскими флагами, с фашистской символикой ходят по улицам, они находятся у власти. Они запугивают тех, кто хочет сказать правду. Да, мы не Европа, но мы почти Европа. И сегодня миллионы людей пытаются лишить права смотреть телевизор», — заявил Рабинович.

Напомним, как сообщала «Газета.ру», в Верховной раде группа депутатов обратилась в Совет национальной безопасности и обороны с просьбой ввести санкции против телеканалов NewsOne и «112 Украина»

Политик попросил французских коллег оказать в этой ситуации всю возможную поддержку тем, кто испытывает притеснения на Украине и добился решения Сената об ответном визите — депутаты намерены посетить Киев, чтобы разобраться в ситуации на месте.

«Думаю, мы получили сильную поддержку со стороны очень мощной страны – Франции. Страны, которая родила демократию, которая готова и будет защищать демократию, в том числе у нас, в Украине, страны, которая не позволит закрывать телеканалы, не позволит надругаться над свободой слова» — подвел итоги совещания депутат Рады.

Напомним, гонения на неугодных Киеву журналистов, в том числе, российских, продолжаются с 2014 года. Самыми громкими случаями стали стали арест и обыски в офисе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, преследование редактора интернет-портала «Страна.ua» Игоря Гужвы, задержанного в Киеве летом 2017 года. Журналиста Василия Муравицкого обвинили за его публикации в государственной измене. На Украине был убит выступавший с критикой в адрес Киева украинский журналист Олесь Бузина.