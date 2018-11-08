«Справляться с рисками уйти в пике придется пилотам»: Пушков прокомментировал предупреждение Boeing

Москва, 8 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал официальное предупреждение производителя самолетов Boeing о возможных крутых пике модели 737 Max.

Своими мыслями на тему председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ поделился в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter.

«Это предупреждение не сильно вдохновляет. Если я верно понял, смысл таков: мы предупредили, а справляться с рисками уйти в пике придется пилотам. Вряд ли многие захотят садиться на эти самолеты», — написал российский парламентарий.

Как напоминает «Газета.ru», накануне Boeing отправила перевозчикам, которые используют в работе модели 737 Max предупреждение, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета самолеты могут самостоятельно сорваться в крутое пике.

Такое решение американский авиационный производитель принял после тщательного расследования крушения самолета Boeing-737 авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии.

Россияне прокомментировали пост сенатора Пушкова, высказав свои мысли на тему.

«Если бы Боинг реально заботился о безопасности, то он бы дал четкие рекомендации владельцам снять самолеты с полетов до устранения причин. Где гарантии, что за ближайшие две недели какой-нить МАХ не свалится в крутое пике», — написал Sergey Ap.

«Простые ребята эти американцы. Еще хуже если существуют риски случайного ухода «Тамагавков» с ядерными боеголовками по целям в России», — сиронизировал Александр Фролов.

«В случае крушения — ну мы же предупреждали», — добавляет Иван Губанов.

Добавим, что российская авиакомпания S7 уже получила от американского производителя Boeing рекомендации по эксплуатации модели самолета 737 Max и проинформировала специалистов.