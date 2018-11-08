США обвинили Иран в попытке спрятать танкеры

Вашингтон, 8 ноября. В Госдепе США предупредили страны мира об «огромных рисках» в случае допуска иранских танкеров в свои порты.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук выступил с предупреждением об «огромных рисках» в случае допуска иранских танкеров в свои территориальные воды или порты.

В понедельник, 5 ноября, Соединенные Штаты ввели санкции в отношении иранского судоходного сектора, включая Национальную иранскую танкерную компанию и национального морского перевозчика «Судоходные перевозки Исламской Республики Иран» и 65 его дочерних компаний.

Как сообщает телеканал «360», всего в новый санкционный список США попали более 700 организаций, лиц, самолетов и судов.

Как отметил Брайан Хук, после введения данных санкций продолжение деловых отношений с иранским транспортным сектором может обернуться для партнеров по всему миру серьезными последствиями.

«Хотим оповестить страны о рисках ведения бизнеса с иранским судоходным сектором. Если иранские танкеры заходят в ваши порты или проходят через ваши воды, это несет за собой огромные риски», — заявил спецпредставитель Госдепа.

По словам Хука, иранские судоходные компании в результате санкций потеряли доступ к страховке на международном рынке и, очевидно, вынуждены обратиться к иранским страховым компаниям, которые, в случае инцидента с танкерами в портах или водах других стран, попросту не смогут покрыть убытки.

Также Брайан Хук обвинил Иран в отключении на своих танкерах систем, позволяющих отслеживать их местонахождение через спутники. Как отметил Хук, это сделали уже около десяти иранских танкеров, что противоречит международным правилам судовождения.

Напомним, в мае нынешнего года США вышли из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстановили санкции против Тегерана. 5 ноября Вашингтон ввел новые санкции против Ирана, затронувшие банковскую сферу, судоходство, судостроение и энергетику.

Как заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва найдет способ развития экономических связей с Ираном, несмотря на «нелегитимные американские санкции».