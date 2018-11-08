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ФАН публикует фото с места пожара в Иркутской области

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ФАН публикует фото с места пожара в Иркутской области

Иркутская область, 8 ноября. Федеральное агентство новостей публикует фотографии с места пожара в поселке Марково в Иркутской области.

Напомним, что пожар полыхает в складских помещениях на территории промышленного предприятия. Огонь уже распространился по территории общей площадью 8,6 тысяч квадратных метров. 

ФАН публикует фото с места пожара в Иркутской области

ФАН публикует фото с места пожара в Иркутской области

ФАН публикует фото с места пожара в Иркутской области

ФАН публикует фото с места пожара в Иркутской области

Огонь полыхает на территории размером 180 на 48 метров. В основном горит кровля, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Пожару, в тушении которого принимают участие 34 человека и 11 единиц техники, присвоен повышенный номер сложности, пишет «Ридус».

Автор: Константин Терехов
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