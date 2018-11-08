«Защита интересов русскоязычного населения»: Медведчук назвал цели объединения оппозиции Украины

Киев, 8 ноября. Оппозиционные партии Украины намерены объединиться, чтобы защищать интересы русскоязычного населения страны, а также выработать решения конфликта на территории Донбасса. Об этом заявил лидер общественного движения «Украинский выбор ― Право народа» Виктор Медведчук.

В настоящее время партии «За жизнь», «Оппозиционный блок» и некоторые другие ведут переговоры об объединении в одно движение, задачей которого станет защита русскоязычного населения Украины.

По словам Медведчука, переговоры идут в первую очередь с партией «Оппозиционный блок». Он добавил, что о результатах переговоров будет объявлено позже. Политик объяснил, что переговоры ведутся и с другими партиями, однако во время переговорного процесса он считает преждевременных делать какие-либо предварительные заявления.

«Целью будущего политического объединения является защита интересов жителей юго-востока, защита интересов русскоязычного населения, защита людей, которые уверены, что тот курс, который взяли на вооружение правительства Яценюка ― Гройсмана, курс, который сегодня исповедует центральная власть в лице президента, является неправильным», ―заявил Медведчук.

Он отметил, что «Оппозиционный блок» и партия «За жизнь» имеют во многом единое мнение, касающееся того, как остановить конфликт в Донбассе, остановить распад Украины и спасти экономику.

Медведчук добавил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, так как считает, что взятая им на себя роль организатора объединительного процесса партий куда важнее.