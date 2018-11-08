«Иллюстрация «любви»: архиепископ Амвросий прокомментировал отказ впустить его на Украину

Москва, 8 ноября. Ректор Московской духовной академии (МДА) архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков), прокомментировал решение украинской погранслужбы отказать ему во въезде на территорию страны. По его словам, это «иллюстрация «любви», о которой в последнее время говорил Константинопольский патриарх Варфоломей.

«Я прилетел в Киев для участия в богослужениях дня памяти преподобного Нестора Летописца и в годичном акте Киевской духовной академии (КДА). Меня задержали на пропускном пункте аэропорта «Киев» (Жуляны), провели в отделение пограничной службы на собеседование и отказали во въезде на территорию Украины», — написал Амвросий в своем канале в Telegram.

Он заявил, что документ с решением об отказе, который выдали ему украинские пограничники, содержал откровенно надуманную причину. Украинская погранслужба обвинила архиепископа в том, что он якобы не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины.

Архиепископ напомнил, что у него при себе было приглашение от ректора КДА епископа Сильвестра, а его проживание планировалось в гостинице Киево-Печерской лавры. По словам Амвросия, украинские пограничники отказались отвечать на его вопросы относительно причин отказа во въезде.

Священнослужитель напомнил слова украинского президента Петра Порошенко, который в эту среду выступил с заявлением, в котором указал, что священникам Русской православной церкви «нечего делать» не Украине и потребовал от них покинуть страну. Архиепископ отметил, что сообщения о его прилете в Киев появились в украинских группах в соцсетях примерно за час до прибытия. Пользователи этих групп требовали не пускать Амвросия в страну и обвинял его в работе на спецслужбы.

«Для меня вся эта ситуация — иллюстрация «любви», о которой так много говорит в последнее время патриарх Варфоломей, ставя ее в противовес действиям «северных братьев», то есть священнослужителей Русской православной церкви», — отметил он.

Напомним, что в начале осени Константинополь принял решение предоставить украинской неканонической церкви автокефалию. Руководство Русской православной церкви охарактеризовала действия Константинополя, как раскол, а 15 октября Синод РПЦ принял решение разорвать общение с Константинопольским патриархатом.