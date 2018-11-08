«Выход США из ДРСМД был неизбежен»: эксперт дал прогноз о вероятной войне между РФ и США

Москва, 8 ноября. Доктор военных наук Андрей Сивков рассказал, каким может быть начало ядерного конфликта между ведущими мировыми державами.

США взяли курс на достижение ядерного превосходства с целью шантажа России и Китая — утверждает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Андрей Сивков в статье, опубликованной в «Военно-промышленном курьере».

По мнению эксперта, после провальной попытки Соединенных Штатов установить полный контроль над ресурсами Ближнего Востока, духовное и экономическое лидерство США «тает быстрыми темпами», при этом, с одной стороны на пятки наступает Китай, а с другой — во всем мире растет неприятие основополагающей американской идеи «либерального фундаментализма». В этих условиях единственным инструментом, позволяющим Вашингтону по-прежнему претендовать на мировое господство, остается ядерное оружие. А мешают его стремительному наращиванию российские силы ядерного сдерживания. Между тем, в Белом доме уже начали делать решительные шаги по пополнению своих арсеналов. Как считает Сивков, выход США из договора о ликвидации ракет средней и малой давности уже давно готовился вашингтонской администрацией.

«Выход США из ДРСМД был неизбежен и совершенно не зависел от действий России. Далее последуют отказы и от других ограничивающих договоров в ракетно-ядерной сфере. Причем Белый дом будет торопиться. Ведь доминирование становится все более призрачным, особенно при формирующемся российско-китайском военно-политическом союзе, который США не могут развалить», — отмечает эксперт.

По мнению Андрея Сивкова, помешать наращиванию Соединенными Штатами ядерного потенциала Москва вряд ли сможет, поэтому необходимо заранее готовиться к нейтрализации угрозы и ответу на возможный удар со стороны США.

Как считает эксперт, вероятный ядерный конфликт между США и РФ может начаться с периода боевых действий с применением обычного оружия, а признаком того, что Штаты планируют развязать войну, станет отзыв посла и дипломатического корпуса. Параллельно могут развертываться силы у наших границ под видом проведения учений и формироваться боевые группы ВМС США.

Это, по словам Сивкова, даст России достаточно времени для подготовки к отражению удара и принятию превентивных мер. В частности, эксперт предлагает нанести упреждающий удар обычным оружием по районам базирования нацеленных на Россию баллистических и крылатых ракет.

«Для этого подойдут гиперзвуковые ракеты, а также крылатые ракет типа «Калибр» и Х-101 с обычными боевыми частями. Такой удар во время ведения не означает перехода к применению ядерного оружия и вместе с тем позволит значительно ослабить или даже предотвратить обезоруживающий и обезглавливающий удар ракет с минимальным подлетным временем» — сообщает эксперт.

Выход США из ДРСМД развяжет России руки для создания ядерного потенциала среднего радиуса действия. По мнению Андрея Сивкова, для нанесения ядерного удара по группировкам вторжения НАТО будет достаточно нескольких сотен таких ракет.

«Таким образом, РФ в состоянии относительно недорого создать контрсиловой потенциал в случае развертывания США группировки баллистических и крылатых ракет средней дальности в Европе. Однако это лишь частично парирует угрозы, так как дает возможность эффективно поражать только стационарные объекты» — констатирует Сивков.

Вместе с тем, как отмечает эксперт, необходимо разрабатывать и другие меры для предотвращения вероятной угрозы.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД осенью нынешнего года, назвав причиной тому — нарушение условий договора со стороны России. Как сообщает «Газета.ру», члены НАТО озабочены новой российской ракетной системой, известной как 9M729 или SSC-8. Между тем, в Москве опровергают данные обвинения, называя их бездоказательными.

Тем временем, как заявил Трамп, Соединенные Штаты будут продолжать наращивать ядерный потенциал «пока остальные не придут в себя». По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, решение Вашингтона — окончательное, и его реализация — лишь вопрос времени.