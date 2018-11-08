«Это реальность, которую придется признать»: экс-канцлер Германии рассказал о российском Крыме

Москва, 8 ноября. Экс-канцлер Германии Герхарт Шредер заявил, что странам Запада рано или поздно придется признать Крым российским.

Бывший канцлер ФРГ Герхарт Шредер, занимавший эту должность с 1998 по 2005 год, заявил, что странам Европы необходимо приложить все усилия для нормализации отношений с Москвой, что станет залогом долгосрочного мира на континенте — об этом пишет издание Aachener Nachrichten.

Кроме того, Шредер высказал свою позицию по поводу принадлежности Крыма, отметив, что исторически полуостров является российской территорией.

«Это реальность, которую придется признать. Крым, ранее принадлежавший России, был подарком Хрущева на тот момент советской Украине. Он думал, что коммунизм проживет также долго, как католическая церковь. Этого, к счастью, не произошло», — отметил экс-канцлер.

Рассказал Шредер и о своем видении отношений США и Евросоюза. По его мнению, Соединенные Штаты ставят под сомнение ценности, объединяющие их с Европой.

«Президент США действует под лозунгом «Америка превыше всего» и хочет говорить нам, с кем мы должны торговать. Вот почему мы должны защищать собственные интересы, если хотим по-прежнему играть роль в мировой политике через 10-15 лет. И для этого нам нужны партнеры, одним из которых может стать Россия, несмотря на нынешние потрясения», — заявил Герхарт Шредер.

Как отметил бывший канцлер ФРГ, необходим новый пакет соглашений между Евросоюзом и РФ — например, об ассоциации с РФ. Это, по мнению политика, облегчило бы и мирное урегулирование конфликта на Украине.

Напомним, после переворота на Украине в 2014 году ряд регионов страны признал новые власти нелегитимными. Так, в Крыму состоялся всенародный референдум, в результате которого абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с Россией. Несмотря на критику данного шага со стороны западных стран, в Москве неоднократно заявляли, что референдум в Крыму соответствовал всем принципам и нормам демократии, а также уставу ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Между тем, на Украине продолжают считать Крым собственной территорией, находящейся в состоянии «временной оккупации». На днях украинская телеведущая Янина Соколова и вовсе предложила «подарить» полуостров Соединенным Штатам, чтобы получилось так, что Россия «аннексировала» территорию США.

Нашли виновных в «оккупации» Крыма и за океаном — в ходе пресс-конференции в Белом доме, состоявшейся 7 ноября, президент США Дональд Трамп заявил, что в воссоединении Крыма с Россией виноват его предшественник на посту лидера государства Барак Обама.

Стоит отметить, что «крымский вопрос» волнует не только власти в Киеве, но и простых граждан Украины, причем, на бессознательном уровне. Телеканал «360» сообщает о том, что на этой неделе пограничники задержали пьяного украинца, пытавшегося попасть в Крым пешком по железнодорожной дамбе. Нарушитель, при котором не было никаких документов, не оказал сопротивления при задержании и не смог ответить на вопросы о том, как и почему он оказался посреди ночи на российско-украинской границе в Крыму.