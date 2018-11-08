Студентка рассказала, как ее домогался высокопоставленный сотрудник нацполиции Украины

Киев, 8 ноября. Студентка Наталья Бурейко рассказала в соцсети о том, как к ней приставал и угрожал заместитель департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александр Варченко. Свою историю она разместила Facebook.

По ее словам, с Варченко она познакомилась случайно – в соцсети для знакомств Tinder. Она рассказала, что сначала Варченко выглядел галантным и вежливым мужчиной, которой говорил ей комплименты, делал дорогие подарки и много хвастался своим высоким положением в обществе. Однако из-за того, что он постоянно и довольно агрессивно настаивал на сексуальной близости, девушка попыталась прекратить с ним общение.

«Александр начал писать оскорбления и угрожать мне расправой, писать, что я его собственность, что я никто, что он может делать со мной все, что достанет меня везде. Всё бы это было похоже на угрозы в интернете от обиженного человека, но они не прекратились», ― рассказала Бурейко.

По ее словам, Варченко быстро собрал достаточно полную информацию о Бурейко, включая ее адрес, телефон, а также адреса и телефоны ее друзей и родственников. Он начал регулярно слать ей сообщения, требуя контакта. В противном случае, он угрожал ей физической расправой. В качестве подтверждения серьезности своих намерений, Варченко прислал ей коробку отрубленных куриных лап, заявив, что «ее лапки могут оказаться в этой же коллекции». Бурейко рассказала, что после того, как она опубликовала свой текст в Facebook, ей стали приходить угрозы с требованием удалить его.

Напомним, что Александр Варченко является мужем первого заместителя главы Госбюро расследований Украины Ольги Варченко.