Дамаск, 8 ноября. «Демократические силы Сирии» (организация запрещена в РФ) продолжают борьбу с террористами ИГИЛ1 в окрестностях города Хаджин.

Подразделения «Демократических сил Сирии», состоящие преимущественно из курдских бойцов, продолжают сражаться с террористами ИГИЛ в провинции Дэйр-эз-Зор. По данным издания Daily Star, накануне курдские отряды уничтожили до 60 экстремистов «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ).

Напомним, наступление сил ИГИЛ в так называемом «Хаджинском кармане» на границе с Ираком началось в конце октября — террористы воспользовались песчаной бурей и под ее прикрытием нанесли удары по позициям курдских отрядов. Из-за погодных условий авиация коалиции, действующей во главе с США, не смогла оказать поддержку «Демократическим силам Сирии». В результате курды были выбиты из двух населенных пунктов в окрестностях Хаджина, потеряв при этом убитыми около 70 человек.

В понедельник, 5 ноября, силы коалиции возобновили авиационные удары в этом районе, что позволило отбросить террористов от нефтяного месторождения Ат-Танак. При этом, как сообщает портал «Аль-Амак», ВВС коалиции провели химическую атаку в Хаджине, используя фосфорные бомбы. По данным «Газеты.ру», в результате авиационного удара коалиции, нанесенного по жилым кварталам, погибли 15 мирных жителей и десятки гражданских пострадали.

Между тем, около 4 тысяч боевиков продолжают занимать Хаджин и концентрироваться в районе сирийско-иракской границы, нанося точечные удары по отрядам курдских бойцов.

Напомним, боевые действия в данном районе разворачиваются вокруг богатых нефтяных месторождений, незаконно захваченных курдами под защитой западной коалиции. По мнению политологов, это является шантажом законного правительства Сирийской Арабской Республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.