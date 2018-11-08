Порошенко заявил, что финская церковь, поддерживающая РПЦ, выступает за автокефалию 

Киев, 8 ноября. Президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что православная церковь Финляндии поддерживает автокефалию неканонической церковной структуры на Украине. При этом ранее церковь Финляндии заявляла, что готова строить конструктивные отношения с Русской православной церковью.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, Порошенко в ходе рабочего визита в Финляндию провел встречу с предстоятелем православной церкви Финляндии архиепископом Львом и поблагодарил его за поддержку автокефалии для Украины.

По данным пресс-службы, Порошенко также заявил на встрече, что «украинцы имеют право на независимую Церковь от России, потому что Россия сегодня является страной агрессором».

Отметим, в октябре православная церковь Финляндии заявляла, что готова строить конструктивные отношения с Русской православной церковью. Там также выразили надежду на нормализацию ситуации.

В начале октября Константинопольский патриархат объявил о запуске процедуры предоставления автокефалии украинской церкви, сообщали «Известия». После этого РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем. Киевские власти и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают получить томос об автокефалии до конца 2018 года. При этом томос может получить лишь предстоятель «объединенной» церкви, которого должны выбрать на «объединительном соборе» православных церквей на Украине. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

В среду стало известно, что Порошенко подписал закон об Андреевской церкви в Киеве, согласно которому храм передается в постоянное пользование Константинопольскому патриархату. Настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод (Чаплин) в интервью Федеральному агентству новостей назвал этот жест «попыткой максимально умаслить иерархов Фанара».

По мнению протоиерея, «через этот жест Порошенко хочет показать свое … заискивающее отношение к патриархату Константинополя». Чаплин назвал передачу храма взяткой, в обмен «на скорейшее дарование автокефалии порошенковскому проекту некой новой объединенной церкви».

Также в среду, как сообщала «Газета.ру», Порошенко заявил, что представители Российской православной церкви на Украине должны вернуться в Россию, потому что им «здесь нечего делать». Он подчеркнул, что с нетерпением ждет проведения «объединительного» собора.

Комментируя данное заявление украинского президента, в Московском патриархате УПЦ заявили, что «на Украине нет никаких представителей «российской православной церкви», более того, согласно диптихам, принятым в православном мире, такой православной организации неизвестно вообще». Политику киевского режима в отношении УПЦ в патриархате назвали грубым и «беззаконным насилием» над украинцами.

Отметим, митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий Критский сообщил ранее, что вселенский собор может отменить решение патриарха Константинопольского Варфоломея I о предоставлении автокефалии Украине.