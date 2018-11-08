ЦИК Мадагаскара сообщил, когда объявят результаты первого тура выборов президента

Антананариву, 8 ноября. Независимая национальная избирательная комиссия Мадагаскара (CENI) сообщила, что 20 ноября будут объявлены результаты первого тура президентских выборов. Голосование прошло в эту среду, 7 ноября.

Как сообщают СМИ Мадагаскара, выборы прошли в спокойной обстановке. В настоящий момент избирательная комиссия Мадагаскара ведет подсчет голосов с каждого избирательного участка. Первые результаты уже начали публиковаться в СМИ, однако к этим данным следует относиться с осторожностью до появления официальных результатов национальной избирательной комиссии.

Избирательные участки на Мадагаскаре закрылись в 17.00 по местному времени; сразу после этого был начат подсчет голосов. До 13 ноября все протоколы избирательных участков должны быть переданы в CENI. Официальное объявление предварительных результатов первого раунда президентских выборов произойдет 20 ноября, а объявление окончательных результатов – 28 ноября. Второй тур выборов пройдет 20 декабря.