Сирия: российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо

Дамаск, 8 ноября. Российские военные обеспечили продуктами жителей одного из населенных пунктов в провинции Алеппо.

Жители населенного пункта Тарфави провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики получили гуманитарную помощь от российских военных. Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко, туда были доставлены хлеб и несколько сотен продуктовых наборов.

«Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Тарфави провинции Алеппо, в ходе которой выдано 450 продовольственных наборов и одна тонна хлеба», — заявил Савченко.

Кроме того, как отметил генерал-лейтенант, представители ВС РФ провели переговоры с местными властями в населенном пункте Маррат провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которых обсудили проблемы восстановления социальных объектов и подготовку к зимнему сезону.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в минувшее воскресенье в Маррат российские военные доставили около двух тонн гуманитарной помощи, адресная помощь была оказана также жителям одного из районов города Алеппо.