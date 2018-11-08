Огонь охватил 2 тыс. кв. метров склада в Иркутской области

Иркутск, 8 ноября. Пожар по повышенному номеру сложности тушат в Иркутской области. По предварительным данным, огнем охвачено помещение склада на площади 2 тыс. кв. метров.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, сообщение о возгорании поступило в 4.10 по местному времени. Огонь разгорелся в промышленном здании в поселке Маркова Иркутского района. Спустя 15 минут пожару был присвоен повышенный номер сложности.

В ведомстве уточнили, что к этому времени на месте ЧП работают 34 спасателя и 11 единиц техники.

По данным источника, огнем охвачена территория в 2 тыс. кв. метров.