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В трехслойном ядовитом озере Могильное полностью исчезла пресная вода

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В трехслойном ядовитом озере Могильное полностью исчезла пресная вода

Мурманск, 8 ноября. В уникальном озере Могильном, находящемся в Баренцевом море на острове Кильдин, полностью пересох слой пресной воды, тогда как ядовитый слой поднялся на два метра, сообщает пресс-служба Мурманского арктического государственного университета (МАГУ).

Ученые завершили третью экспедицию на остров Кильдин, в рамках которой наблюдали за сезонными изменениями в озере. Специалисты установили термологгеры, фиксирующие перепады температуры в разных слоях воды в водоеме.

Ученые подчеркивают, что озеро Могильное является важным с научной точки зрения объектом. Долгое время здесь не менялись какие-либо параметры, однако в последние годы «наблюдается масштабная динамика». Уникальность водоема — в его трехслойном строении: на поверхности содержится пресная вода, потом идет морская, в последний слой является ядовитым, это сероводород. 

«И за последние 10 лет ядовитый слой поднялся на два метра, а пресноводный, в свою очередь, истончился и совсем исчез», — говорится в сообщении МАГУ.

Руководитель проекта Петр Стрелков предположил, что причиной изменений стало пересыхание озера из-за того, что впадающий в водоем ручей совсем пересох.

Автор: Олеся Волкова
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