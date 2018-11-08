Донбасс: ВСУ применили ударный беспилотник для обстрела территории ДНР

Донецк, 8 ноября. Украинские военные в Донбассе применили ударный беспилотник, чтобы нанести удар по населенному пункту Минеральное на территории Донецкой народной республики. Как сообщает представитель народной милиции ДНР, один человек в результате нападения был ранен.

«Украинские силовики нанесли удар с использованием ударного беспилотного летательного аппарата по населенному пункту Минеральное. По предварительным данным, ранение получил мирный житель», — сообщили в народной милиции ДНР.

В ведомстве отметили, что использованный украинскими силовиками беспилотник был уничтожен подразделениями ДНР. Военнослужащим республики удалось изъять флеш-накопитель дрона, сейчас его изучают специалисты.