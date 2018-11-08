Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Донбасс: ВСУ применили ударный беспилотник для обстрела территории ДНР

37
0 Оставить комментарий

Донбасс: ВСУ применили ударный беспилотник для обстрела территории ДНР

Донецк, 8 ноября. Украинские военные в Донбассе применили ударный беспилотник, чтобы нанести удар по населенному пункту Минеральное на территории Донецкой народной республики. Как сообщает представитель народной милиции ДНР, один человек в результате нападения был ранен.

«Украинские силовики нанесли удар с использованием ударного беспилотного летательного аппарата по населенному пункту Минеральное. По предварительным данным, ранение получил мирный житель», — сообщили в народной милиции ДНР.

В ведомстве отметили, что использованный украинскими силовиками беспилотник был уничтожен подразделениями ДНР. Военнослужащим республики удалось изъять флеш-накопитель дрона, сейчас его изучают специалисты.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.