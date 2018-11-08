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«Вы враги народа»: Трамп вступил в перепалку с журналистами CNN

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«Вы враги народа»: Трамп вступил в перепалку с журналистами CNN

Вашингтон, 8 ноября. Президент США Дональд Трамп во время перепалки с журналистом CNN назвал его канал «врагами народа». Инцидент произошел во время пресс-конференции в Белом доме.

После серии вопросов от журналиста СNN, Трамп заявил, что канал CNN должен стыдится того, что этот журналист на него работает. Самого задавшего вопрос журналиста Трамп назвал «грубой, ужасной личностью».
Один из журналистов вступился за коллегу, в ответ на что Трамп ему заявил, что не является и его поклонником.

«Когда вы сообщаете фейковые новости, вы враги народа», — заявил Трамп, обращаясь к представителю CNN.

Несмотря на слова президента, журналист не отдал микрофон и задал Трампу несколько вопрос, на которые тот в итоге ответил.

Автор: Антон Зарубин
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