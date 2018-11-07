Стала известна причина гибели туристки из России на Кипре

Пафос, 7 ноября. Тело туристки из России обнаружено в среду на Кипре в прибрежных водах в районе города Пафос. Как стало известно Федеральному агентству новостей, МИД РФ известно о произошедшем, предварительные причины гибели россиянки установлены.

Местные СМИ сообщили ранее, что россиянку, приехавшую на Кипр отдыхать, обнаружили в воде без сознания в прибрежных водах в районе населенного пункта Кисонерга. Ее госпитализировали в клинику города Пафос, где медики констатировали ее смерть. Официальные причины гибели полиция пока не называет.

Как сообщил ФАН источник в МИД РФ, информацию об инциденте передали в ведомство из российского посольства. На данный момент дипломатам известно, что российской туристке было 67 лет. Местная полиция пока не сообщала ее паспортные данные.

По предварительным данным, смерть россиянки не была насильственной: гибель связывают с сердечно-сосудистым заболеванием.