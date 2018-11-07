Трамп рассказал, кого считает виновным  в присоединении Крыма к России

Вашингтон, 7 ноября. Президент США Дональд Трамп рассказал, кто, по его мнению, виноват в том, что Крым воссоединился с Россией. Об этом американский президент рассказал в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Вину за произошедшее Трамп возложил на своего предшественника на посту президента США Барака Обаму. Во время выступление американского президента один из журналистов перебил его, заявив, что виноватым является российский президент Владимир Путин.

«Это был режим президента Обамы. Обама сделал это», — ответил на этот выпад Трамп.

Он также добавил, что встреча с Путиным в Хельсинки прошла «просто замечательно».

Отметим, что это не первый случай, когда Трамп обрушивается на своего предшественника с резкой критикой. Кроме того, Трамп и раньше заявлял, что воссоединение Крыма с Россией произошло «по вине Обамы».