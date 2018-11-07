Жена Цеповяза рассказала, откуда взялись снимки «шикарной жизни» ее мужа за решеткой

Москва, 7 ноября. Жена осужденного члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя призналась, что отправляла в прокуратуру его снимки, сделанные в колонии, но не знает, как они попали в Сеть.

Ранее разгорелся скандал из-за опубликованных в Интернете фотографий «шикарной жизни» Цеповяза в колонии. Его супруга Наталья Стришняя сообщила в интервью телеканалу «360», что лично передавала эти снимки правоохранителям некоторое время назад.

Женщина рассказала, что до того момента, когда их отношения с супругом испортились, они часто обменивались снимками. Она присылала ему фотографии детей, он показывал, как проводит время за решеткой.

Стришняя уточнила, что ставшие причиной скандала снимки она ранее «отправляла в ФСИН России и прокуратуру, когда пыталась разобраться в ситуации». Как снимки оказались в Сети она не знает.

Женщина также сообщила журналистам, что со стороны Цеповяза «постоянно поступают иски» в ее адрес и в отношении предприятия, принадлежавшего ранее ему. Отношения с супругом испортились в 2017 году, когда тот начал требовать деньги под угрозой расправы.

Стришняя призналась, что боится тех, кто может быть связан сейчас с ее мужем или вместе с ним отбывал наказание.

Ранее в Сети была опубликованы фотографии, на которых осужденный на 20 лет колонии строгого режима Вячеслав Цеповяз ест икру, крабов и шашлык. Как сообщали «Известия», в УФСИН по Амурской области уже провели проверку, которая выявила факты нарушений — подлинность фотографий подтвердилась, снимки были сделаны в 2015 году.

В среду стало известно, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников колонии, где содержится член «банды Цапка». Как сообщала «Газета.ру», Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело, если факты нарушений подтвердятся.