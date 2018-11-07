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Россия

Работы по разработке новейшего стратегического бомбардировщика начались в РФ

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Работы по разработке новейшего стратегического бомбардировщика начались в РФ

Москва, 7 ноября. В России начались разработки перспективного авиационного комплекса дальней авиации  (ПАК ДА). Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

Как сообщается, работы по модернизации и развитию нового самолета находятся на особом контроле у верховного главнокомандующего и министра обороны. Об этом говорит недавнее посещение ими авиационного завода в Казани.

Заместитель министр обороны Алексей Криворучко ранее рассказал, что ПАК ДА будет спроектирован и построен с применением стелс-технологий. В прошлом месяце на сайте госзакупок был объявлен тендер на опытно-конструкторские работы по двигателю ПАК ДА. Предполагается, что испытания комплекса начнутся в 2023-2024 годах.

Также в пресс-службе сообщили, что Россия усилит воздушную составляющую стратегических ядерных сил, благодаря восстановлению производства самолетов Ту-160М, а также модернизации Ту-160М и Ту-95МС.

Автор: Антон Зарубин
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