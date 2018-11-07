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Эстонский остров Рухну может оказаться «отрезанным» от материка из-за коровьего навоза

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Эстонский остров Рухну может оказаться «отрезанным» от материка из-за коровьего навоза

Таллин, 7 ноября. Авиасообщение эстонского острова Рухну с материком может быть прервано из-за безнадзорно пасущихся коров шотландской хайлендской породы и оставляемого ими навоза.

Как пишет местная газета Saarte Haal, владельцы коров не в состоянии уследить за своими животными. Это приводит к тому, что коровы в поисках корма выходят на летное поле островного аэродрома и оставляют там кучи навоза.

Владелец компании по обслуживанию островного аэродрома Юло Мелль обратился к местным властям с просьбой принять меры и оградить территорию аэродрома. Он подчеркивает, что кажущаяся комичной ситуация может привести к очень неприятным последствиям.

Издание обращает внимание на то, что навоз на взлетной полосе может негативно сказаться на сцеплении шасси самолета с грунтом. И он с трудом удаляется с корпуса летательного аппарата.

На данный момент инцидентов с животными на взлетной полосе не было. Однако Мелль просит власти обратить внимание на то, что в любой момент коровы могут выбежать на полосу и столкнуться с самолетом. 

Автор: Олеся Волкова
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