Трамп объявил, что уволил министра юстиции США
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Вашингтон, 7 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что освободил от должности министра юстиции США Джеффа Сешнса. Исполняющим его обязанности был назначен Мэтью Уитэкер.
В заявлении Сешнса, которое было подано им в Белый дом, говорится, что он уходит в отставку по просьбе президента.
«По вашей просьбе я подаю в отставку», ― гласит текст его обращения.
В своем Twitter Трамп заявил, что исполнять обязанности Сешнса будет Мэтью Уитэкер, ранее занимавший пост начальника аппарата министра юстиции США.
....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018