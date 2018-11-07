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Трамп объявил, что уволил министра юстиции США

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Трамп объявил, что уволил министра юстиции США

Вашингтон, 7 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что освободил от должности министра юстиции США Джеффа Сешнса. Исполняющим его обязанности был назначен Мэтью Уитэкер.

В заявлении Сешнса, которое было подано им в Белый дом, говорится, что он уходит в отставку по просьбе президента.

«По вашей просьбе я подаю в отставку», ― гласит текст его обращения.

В своем Twitter Трамп заявил, что исполнять обязанности Сешнса будет Мэтью Уитэкер, ранее занимавший пост начальника аппарата министра юстиции США.

 

Автор: Антон Зарубин
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