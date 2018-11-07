СБУ обнаружила в квартире правозащитницы Бережной письмо к Лаврову

Киев, 7 ноября. Сотрудники службы безопасности Украины во время обысков в помещении, которое арендует директор общественной организации Институт правовой политики и социальной защиты Елена Бережная, обнаружили письмо на имя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении пресс-службы указывается, что при обысках сотрудники изъяли массу документов, якобы «свидетельствующих о ее противоправной деятельности», а также обнаружили письмо к Лаврову «о необходимости активизации деятельности российских организаций на Украине».

Бережная 6 ноября сообщила, что сотрудники СБУ пытаются выломать двери в ее квартиру. Она уточнила, что обыски проходят у всех, кто принимал участие в подготовке митинга у памятника генералу Ватутину.

В ночь на среду «Известия» сообщали, что правозащитницу госпитализировали с высоким давлением после обысков СБУ. Ее адвокат заявила, что Бережная находится в больнице в тяжелом состоянии.