НАТО пришлось оплачивать участие украинских военных в учениях Trident Juncture

Киев, 7 ноября. Украина не может себе позволить участие в военных учениях НАТО Trident Juncture — 2018. Выступление пяти украинских военных финансирует Альянс, сообщил военный представитель миссии Украины при НАТО генерал Владимир Аскаров.

В интервью УНН Аскаров сообщил, что Киев провел расчеты участия украинских военных в учениях НАТО.

«И, к сожалению, вынуждены были отказаться, так как участие самолета в этих учениях стоило бы Украине миллионы гривен — огромные деньги, за которые можно хорошо подготовить мотопехотное подразделение в полном составе для выполнения задач на Востоке нашей страны», — уточнил он.

При это пятеро украинских военных все же примут участие в учениях. Однако все финансовые вопросы легли на плечи Альянса. По словам Аскарова, в 2018 году за счет НАТО в боевых учениях приняли участие семеро украинцев.

«До конца года еще, пожалуй, двух человек нам удастся привлечь к учениям Cyber Coalition на таких же условиях», — выразил надежду генерал.

Военные учения НАТО Trident Juncture стартовали в Норвегии 25 октября. В них принимают участие порядка 65 кораблей, 250 самолетов, 10 000 автомобилей и 50 000 служащих из всех стран альянса.

Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не может не обращать внимание на активизацию деятельности НАТО на российских границах, сообщала «Газета.ру». Он также пообещал ответ Москвы Западу в области военно-технических мер.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, маневры НАТО также подверглись критике со стороны западных СМИ, которые указали на то, что когда огромное количество людей и военной техники задействуют в учениях, они редко обходятся без инцидентов.

Так, в минувшее воскресенье стало известно, что четверо шведских военнослужащих получили ранения во время Trident Juncture. Как сообщали «Известия», танк столкнулся с военным автомобилем, в котором находились солдаты. Аналогичный инцидент произошел за пару дней до старта учений.