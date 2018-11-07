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Сирия: боевики обстреляли провинцию Латакия, ранены 8 сирийских военнослужащих

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Сирия: боевики обстреляли провинцию Латакия, ранены 8 сирийских военнослужащих

Дамаск, 7 ноября. В результате обстрела боевиками сирийской провинции Латакия ранения получили восемь сирийских военных. Об этом сообщил в ходе брифинга руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По словам российского генерал-лейтенанта, боевики продолжают нарушать установленный режим прекращения боевых действий. Речь идет в первую очередь о незаконных вооруженных группировках в Идлибской зоне деэскалации.

«Так, в течение суток зафиксировано четыре обстрела. В результате обстрела боевиками незаконных вооруженных формирований населенного пункта Хербет-Эль-Арус провинции Латакия ранено восемь военнослужащих вооруженных сил САР», ― заявил Савченко.

Также руководитель ЦПВС рассказал, что представители Центра провели рабочую встречу с администрацией населенного пункта Маррат в провинции Дейр-эз-Зор. На ней обе стороны обсудили вопросы восстановления социально значимых объектов, а также подготовку школьных и медицинских учреждений к зиме.

Автор: Антон Зарубин
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