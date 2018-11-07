Дробыш не против «раскрутить» дознавательницу, изнасилованную в Уфе

Москва, 7 ноября. Жизнь 23-летней девушки-дознавателя из Уфы, сообщившей об изнасиловании на рабочем месте, может сильно измениться. Известный продюсер Виктор Дробыш согласился прослушать демо-записи девушки.

Как сообщает «КП», в настоящее время девушка находится на больничном. СМИ выяснили, что на самом деле она мечтала о карьере певицы. На своем канале в Youtube она выложила ранее несколько видеороликов, где поет под аккомпанемент фортепьяно.

Журналисты связались с Виктором Дробышем, поинтересовавшись его профессиональным мнением, а также мог бы он помочь девушке в «раскрутке».

«Это возможно», — ответил продюсер, попросив прислать записи для прослушивания.

Журналисты сообщили, что передали контакта Дробыша девушке.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 30 октября 23-летняя сотрудница ОМВД России по Уфимскому району Башкирии подверглась нападению со стороны коллег — начальников полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование» и «Совершение насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц».

После инцидента в СМИ стали появляться различные подробности инцидента. В частности, «Газета.ру» сообщала, что в тот вечер произошла драка между приглашенными к банкету в полиции девушками. Неназванные источники рассказали, что девушки поссорились из-за симпатии к одному из стражей порядка.