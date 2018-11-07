Следователи МВД расследуют скандал с домогательствами в полиции Челябинска

Челябинск, 7 ноября. Сотрудники Главного управления МВД России по Челябинской области ведут проверку по информации местных СМИ о сексуальных домогательствах, которым подвергалась бывшая сотрудница патрульно-постовой службы со стороны старшего по званию. Об этом сообщает пресс-служба управления.

По данным местной прессы, бывший сержант ППС в Челябинске Любовь Герасимова, уволившаяся из полиции более года назад публично обвинила своего бывшего начальника в домогательстве на работе.

«По указанной информации СМИ Главным управлением МВД России по Челябинской области проводится проверка», сообщили в пресс-службе.

По словам Герасимовой, поводом обнародовать эту историю для нее стал секс-скандал в Уфе, где трое высокопоставленных полицейских обвиняются в изнасиловании своей коллеги.