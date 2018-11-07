Миллер и Альтмайер обсудили строительство газопровода «Северный поток – 2»

Москва, 7 ноября. Председатель правления Газпрома Алексей Миллер и министр экономики и энергетики Германии Петер Альмайер провели обсуждение газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает пресс-служба Газпрома.

«Алексей Миллер и министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер обсудили вопросы сотрудничества​​​. <...> Отдельное внимание на встрече было уделено проекту «Северный поток-2», ― гласит сообщение.

Сейчас продолжаются работы по морской укладке газопровода в территориальных водах Германии, а также исключительной экономической зоне Финляндии. В ходе встречи было отмечено, что реализация данного проекта обоснована высокой востребованностью действующего газопровода «Северный поток», а также растущим спросом на российский газ.