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В Сети опубликовано видео поездки леопарда в такси в Екатеринбурге

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В Сети опубликовано видео поездки леопарда в такси в Екатеринбурге

Екатеринбург, 7 ноября.  В Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлена поездка леопарда и его владельца в такси Екатеринбурга.

Владелец и его хищник расположились на переднем пассажирском сиденье автомобиля. При этом водитель такси не испугался леопарда, отметив, что не каждый день к нему в такси попадают такие экзотические животные.

«Это эпически, не каждый день леопарда возишь», — сказал водитель такси.

Поездка продолжалась около 10 минут. Всю дорогу хищник вел себя спокойно, а также с интересом наблюдал за происходящим на улице.                                                      

Автор: Артем Никулин
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