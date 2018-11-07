«Пирог остановился в росте»: эксперт рассказал, какие перемены готовят США мировой финансовой системе

Москва, 7 ноября. США вынуждены изменить глобальную финансовую систему, поскольку старая модель американской экономики утратила свою эффективность. Об этом заявил российский экономист, аналитик и политолог Михаил Хазин.

Эксперт отметил, что в 70-е годы Соединенным Штатам удалось успешно перестроить свою финансовую систему, сделав упор на так называемую «рейганомику», которая предполагает эмиссию денежных средств для обеспечения реального экономического роста.

Однако в 2008 году эта схема перестала работать, в результате чего экономика США понесла значительные потери.

«Та часть пирога, которую получали финансисты, стала заметно уменьшаться. Да и сам пирог остановился в росте своих размеров. Народу это крайне не нравится, причем как в США, так и в Западной Европе», — отметил Хазин.

Данная ситуация привела к развитию альтернативных глобальных проектов, которые предполагают возврат к индустриальному производству. При этом возврат к индустриальному производству должен базироваться на резком скачке технологического прогресса. Однако резкие шаги в этом направлении могут привести к негативным последствиям, передает Politexpert.