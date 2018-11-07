Израиль надеется, что инциденты, подобные трагедии с Ил-20, не повторятся

Тель-Авив, 7 ноября. Израильская армия надеется, что ситуация, подобная инциденту со сбитым российским самолетом Ил-20 в Сирии, не повторится. Об этом заявил официальный представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

«Мы видим печальную ситуацию, в которой сирийские силы выстрелили и подбили самолет. И мы надеемся, что сирийцы и никто другой извлекут из этого уроки и не повторят таких ошибок», — сказал Конрикус.

Напомним, российский самолет Ил-20, возвращавшийся на авиабазу «Хмеймим», исчез с радаров поздно вечером 17 сентября. В это же время израильская сторона наносила удары по объектам на территории сирийкой Латакии. По данным министерства обороны России, израильские истребители, прикрывшись российским самолетом, подставили его под удар ПВО Сирии. По информации оборонного ведомства, Тель-Авив уведомил Москву об ударе за минуту до его начала, при этом введя в заблуждение касательно района удара и не сообщив о местонахождении израильских самолетов.

В результате трагедии погибли 15 российских военных. Москва заявила, что ответственность за трагедию лежит на израильской стороне.