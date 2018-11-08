Сирия итоги за сутки на 8 ноября 06.00: перестрелки между САА и ССА в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре курды застрелили гражданского

Сирия, 8 ноября. Перестрелки между ССА и САА отмечались в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре курды застрелили гражданского, радикалы арестовывают мирное население Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Алеппо и Идлибе, обнаружили склад оружия радикалов в Эль-Кунейтре.

«Исламское государство»1: организовало взрыв в Алеппо, атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла двух террористов в Идлибе, обстреляла поселение Хамы, что привело к гибели мирного жителя.

«Сирийская свободная армия» (ССА): вела обстрел позиций САА в Алеппо.

«Национальный фронт освобождения»: проводит массовые аресты мирного населения Идлиба.

Курды: несут потери в живой силе в Дейр-эз-Зоре, утратили поддержку 50 боевиков в Хасаке, укрепляют оборону Ракки.

Международная коалиция: нанесли ряд ударов по поселениям Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: атаковали позиции SDF в Ракке.

Провинция Алеппо

Утром на западных окраинах административного центра провинции Алеппо были зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv), что правительственные войска САР вели обстрел укрытий радикальных исламистов в районе Аль-Рашидин.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что в населенном пункте Тадеф в северной части региона детонировала мина, заложенная террористами «Исламского государства». В результате инцидента погиб ребенок.

Еще одно СВУ разорвалось недалеко от населенного пункта Бюльбюль, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По сведениям автора публикации, в результате инцидента погибло пять мирных жителей региона, в том числе двое детей.

Во второй половине дня стало известно о перестрелках между САА и «Сирийской свободной армией» (ССА) в окрестностях поселения Ат-Таннура. О столкновениях сообщал военный Twitter-канал (@MasarPressNet).

Также местный источник передавал в Twitter (@Westcudi), что в регион прибыло подкрепление сирийской армии.

В деревне Аз-Зерба на юге Алеппо неизвестные ликвидировали боевика «Тахрир аш-Шам». Об этом писал источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@starcongress).

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы ИГИЛ1 напали на позиции Демократических сил Сирии (SDF) в районе нефтяного месторождения Аль-Азрак, передавал утром военный источник в социальной сети Twitter (@VivaRevolt).

Кроме того, по сведениям Twitter-канала (@Omar_Madaniah), на востоке региона пропал курдский отряд. Сообщается, что бойцы перестали выходить на связь после очередного столкновения с «Исламским государством». Одновременно с этим информагентство Masar Press сообщало, что в перестрелках с ИГ1 курды потеряли семь боевиков.

К юго-западу от города Ас-Сувар детонировало СВУ, сообщал местный Twitter-канал (@Step_Agency). По сведениям автора публикации, в результате инцидента был убит командир курдского отряда.

Местный Twitter-канал (@NorsForStudies) писал, что радикалы SDF арестовали несколько мирных жителей населенного пункта Аль-Таххи. Кроме того, по данным Masar Press, курды застрелили гражданского в поселении Ас-Сур.

ВВС международной коалиции продолжили наносить удары по предполагаемым укрытиям террористов «Исламского государства» в населенных пунктах провинции Дейр-эз-Зор. Местный источник сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@Westcudi), что атакам со стороны авиации возглавляемого США западного альянса подверглись жилые кварталы поселений Аш-Шаафа и Хаджин. Ранее ВВС коалиции ударили по Хаджину снарядами с белым фосфором, что привело к гибели 15 мирных жителей города.

Провинция Идлиб

В Идлибе продолжились столкновения между радикальными группировками. Военный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ahmadalissa), что неизвестные боевики ликвидировали двух террористов «Тахрир аш-Шам» в деревне Джанодия на западе региона.

Информационное агентство Al-Masdar News писало, что члены подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 формирования открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА). Одновременно с этим Twitter-канал (@syrianpc) сообщал, что правительственные войска САР начали вести обстрел опорных пунктов радикальных исламистов на востоке провинции.

Радикальные исламисты «Национального фронта освобождения» массово арестовывают мирных жителей населенного пункта Маарзаф, писал на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet) местный источник.

В конце дня Twitter-канал (@TheArabSource) передавал, что члены «Тахрир аш-Шам» также взяли под стражу несколько человек на юге Идлиба.

Провинция Ракка

ВС Турции нанесли удары по позициям Демократических сил Сирии (SDF) в районе населенного пункта Тель-Абьяд. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@baladinetwork).

Напомним, атаки укрепрайонов курдских военизированных отрядов со стороны турецкой армии возобновились после того, как SDF нарушили условия Манбиджского соглашения, по условиям которого боевики курдских отрядов должны были покинуть северо-восточную часть провинции Алеппо. Кроме того, радикалы Рабочей партии Курдистана (РПК) не прекращают предпринимать попытки проникнуть на территорию Турции.

Неизвестные убили члена Демократических сил Сирии (SDF) в населенном пункте Аль-Хос на востоке провинции Ракка, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Недалеко от контрольно-пропускного пункта «демократических сил» на улице Сеиф Аль-Доула административного центра региона детонировало самодельное взрывное устройство, сообщал Twitter-канал (@HassounMazen). Другой местный источник писал в Twitter (@ShiaPAC), что боевики курдских отрядов, а также их союзники из США укрепляют оборону города.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжалось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@ Syrian_Uruk), что правительственные войска САР отбили нападение джихадистов недалеко от деревни Аль-Масасна. По сведениям информационного агентства Al-Masdar News, бойцы армии САР нейтрализовали несколько боевиков.

Одновременно с этим Twitter-канал (@ahmadalissa) сообщал, что радикалы «Тахрир аш-Шам» обстреляли поселение Джурин. Под огнем джихадистов погиб мирный житель, еще несколько человек получили ранения.

По сведениям Twitter-канала (@syria_novosti), в качестве ответных мер, армия Башара Асада открыла огонь по укрепрайонам террористов в окрестностях Аль-Латамины.

Радикалы «Исламской партии Туркестана» обязали население деревни Каркур на западе региона заплатить 72 тысячи сирийских лир за возможность ловить рыбу. Об этом писало информагентство Halab Today.

Провинция Хасака

Информационное агентство Masar Press писало, что около 50 боевиков покинули отряды Демократических сил Сирии (SDF), базирующиеся в населенном пункте Аль-Хураф на востоке провинции Хасака, из-за обостряющегося вооруженного конфликта с турецкой армией. Ранее ВС Турции нанесли ряд ударов по укрепрайонам «демократических сил» в городе Рас аль-Айн.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что курдские радикалы продолжают проводить массовые аресты мирного населения провинции.

Провинция Эль-Кунейтра

Инженерные бригады сирийской армии продолжили проводить работы по уничтожению мин, заложенных террористами на территории провинции Эль-Кунейтра. Информационное агентство Al-Masdar News писало, что в ходе одного из рейдов бойцы правительственных сил САР обнаружили склад радикальных исламистов. Найденное в схроне оружие произведено в Великобритании и Соединенных Штатах.

Напомним, Эль-Кунейтра была освобождена от незаконных вооруженных формирований летом этого года. Джихадисты вынужденно сдали свои позиции в обмен на возможность беспрепятственно выехать на север Сирии.

Ирак

ВВС Ирака нанесли ряд ударов по укрытиям террористов «Исламского государства» на западе провинции Анбар. Информационное агентство Iraqi News передавало, что в результате боевого вылета иракская авиация уничтожила четырех радикальных исламистов, в том числе высокопоставленного командира, в районе населенного пункта Хит.

В провинции Дияла были зафиксированы перестрелки между правительственными войсками Ирака и бандой ИГИЛ. По сведениям информагентства Iraqi News, в боях к северо-востоку от Тикрита было нейтрализовано три командира ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)