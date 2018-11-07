Москва, 7 ноября. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что в Германии считают реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2» правильным и важным решением.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских поделился мнением, что Берлин устал терять деньги и нести убытки в угоду чьим-то политическим идеям.

«Северный поток — 2» принесет правительству Германии и, самое главное, гражданам реальные блага. Это более дешевый газ, меньшая себестоимость продукта. Выгода для Германии очевидна», — заявил Ананских в комментарии RT.

Также эксперт отметил, что Германия, идя на поводу у США, потеряла немало средств. Товарооборот с Россией значительно сократился, что заметно ударило по экономике ФРГ. Однако теперь Берлин планомерно поддерживает проект «Северного потока – 2» и подчеркивает его необходимость.

«Терять деньги Германия не хочет, она давно и планомерно поддерживает проект газопровода и всегда говорила о его необходимости. Я рад, что это государство так последовательно отстаивает свою точку зрения», — добавил Ананских.

Напомним, две ветки газопровода «Северный поток – 2» соединят Россию и Германию. Общий объем поставок газа составит 55 млрд кубометров в год. «Северный поток – 2» пройдет по дну Балтийского моря. Планируется, что газопровод будет запущен до конца 2019 года.

Против строительства «Северного потока — 2» выступают США и Украина. Благодаря строительству газопровода американский сжиженный газ станет нерентабельным для Европы и проиграет в конкурентной борьбе российскому. Вашингтон предпринимает попытки политического давления и протекционизма, блокируя реализацию проекта. Киев также препятствует строительству газопровода из России в Германию, Украина потеряет доход от транзита российского газа через свою территорию, что заметно скажется на экономике страны.