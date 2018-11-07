США пришли в ярость: британские СМИ оценили перехват самолета российским Су-27

Лондон, 7 ноября. Британский таблоид Express опубликовал материал о перехвате американского самолета разведчика российским Су-27 над акваторией Черного моря. При этом в материале не было упомянуто, что инцидент имел место у границ России, зато британские журналисты заявили, что США пришли в ярость от «небезопасного перехвата».

Материал издания вышел под заголовком «Пусть они ведут себя прилично»: США в ярости от небезопасного перехвата». Британские журналисты сделали упор на сам факт перехвата, обвинив российского пилота в том, что его действия якобы создали риск для американского самолета-разведчика, а также опасную турбулентность. При этом британское издание сознательно игнорирует тот факт, что американский самолет вплотную подошел к границам РФ, вынудив ВКС России вмешаться.

Несмотря на громкий заголовок, в тексте британской статьи никак не упоминается «неприличное поведение» или «ярость» американцев. Кроме того, в статье не приведена реакция Минобороны России, отметившего, что российское судно действовало в соответствии со всеми нормами безопасности. Вместо этого британские журналисты опубликовали комментарий американских властей, оценивавших имел ли российский пилот право находиться «в международном воздушном пространстве».