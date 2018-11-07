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Стали известны подробности разбирательств в ФКС

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Стали известны подробности разбирательств в ФКС

Москва, 7 ноября. Стали известны подробности истории с отстранением Александра Горбаченко с должности первого вице-президента Федерации киберспорта России.

Напомним, прошлой осенью Федерация киберспорта отстранила от должности первого вице-президента Горбаченко из-за нарушений внутреннего устава организации. По версии федерации, Горбаченко неоднократно делал в СМИ заявления, не согласовав их с правлением, и тем самым нанес ущерб организации.

Речь идет об интервью организаторам фестиваля «Голос Улиц» в Удмуртии, представителям ресурса rif-kavkaz.ru в Махачкале. Кроме того, на странице Федерации киберспорта Москвы в социальной сети «ВКонтакте» появлялись записи без согласования, передает News.ru.

На суде представители Федерации заявили, что сделанные Горбаченко заявления нанесли серьезный ущерб организации. Однако суд счел претензии необоснованными и восстановил Горбаченко в должности.

Автор: Дарья Смолина
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