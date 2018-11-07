Сирия новости 7 ноября 22.30: курды застрелили гражданского в Дейр-эз-Зоре, при взрыве в Алеппо погибло пять человек

Сирия, 7 ноября. Курды застрелили гражданского в Дейр-эз-Зоре, при взрыве в Алеппо погибло пять человек, в Хасаке SDF покинуло 50 боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с ССА в Алеппо, обстреливают позиции «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала несколько гражданских в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостоит САА в Алеппо.

Курды: несут потери в живой силе в Дейр-эз-Зоре, утратили поддержку 50 боевиков в Хасаке, укрепляют оборону Ракки.

Провинция Алеппо

Недалеко от населенного пункта Бюльбюль на севере провинции Алеппо взорвался заминированный трактор, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По сведениям автора публикации, в результате инцидента погибло пять мирных жителей региона, в том числе двое детей.

Также в северной части региона продолжаются перестрелки между правительственными войсками САР и «Сирийской свободной армией» (ССА). Об этом сообщает военный Twitter-канал (@bonniekipperma1).

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Omar_Madaniah), что на востоке провинции Дейр-эз-Зор пропал курдский ополченческий отряд. По сведениям автора публикации, члены Демократических сил Сирии (SDF) перестали выходить на связь после очередного столкновения с «Исламским государством»1. Одновременно с этим информагентство Masar Press сообщает, что в перестрелках с ИГ1 курды потеряли семь боевиков.

Местный Twitter-канал (@NorsForStudies) пишет, что радикалы SDF арестовали несколько мирных жителей населенного пункта Аль-Таххи. Кроме того, по данным Masar Press, курды застрелили гражданского в поселении Ас-Сур.

Провинция Идлиб

На востоке провинции Идлиб продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам». Об этом пишет информационное агентство Masar Press.

Радикальные исламисты подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса арестовали несколько человек в буферной зоне на юге региона. Об этом пишет местный Twitter-канал (@TheArabSource). Ранее сообщалось, что массовые задержания гражданских в регионе также проводят джихадисты «Национального фронта освобождения».

Провинция Хасака

Информационное агентство Masar Press пишет, что около 50 боевиков покинули отряды Демократических сил Сирии (SDF), базирующиеся в населенном пункте Аль-Хураф на востоке провинции Хасака, из-за обостряющегося вооруженного конфликта с турецкой армией. Ранее сообщалось, что ВС Турции нанесли ряд ударов по укрепрайонам «демократических сил» в городе Рас аль-Айн.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что курдские радикалы продолжают проводить массовые аресты мирного населения провинции.

Провинция Ракка

Неизвестные убили члена Демократических сил Сирии (SDF) в населенном пункте Аль-Хос на востоке провинции Ракка. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Недалеко от контрольно-пропускного пункта «демократических сил» на улице Сеиф Аль-Доула административного центра региона детонировало самодельное взрывное устройство, передает Twitter-канал (@HassounMazen). Другой местный источник сообщает в Twitter (@ShiaPAC), что боевики курдских отрядов, а также их союзники из США укрепляют оборону города.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)