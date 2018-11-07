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Трамп рассказал об отношениях с Путиным и планах будущих встреч

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Трамп рассказал об отношениях с Путиным и планах будущих встреч

Вашингтон, 7 ноября. Американский лидер Дональд Трамп считает, что у него сложились хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

«У меня хорошие отношения с обоими. Председателя Си Цзиньпина я знаю лучше. Однако я считаю, что у меня налажены очень хорошие отношения с обоими», — сказал Трамп, комментируя переговоры с лидерами России и Китая.

Он также назвал очень хорошей свою встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 16 июля в столице Финляндии.

Кроме того, Трамп заявил, что не уверен в проведении полноформатных переговоров с Владимиром Путиным на торжествах в Париже, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, которые состоятся 11 ноября. При этом глава Белого дома заявил, что настроен на встречу с Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе на полях саммита G20.

Автор: Артем Никулин
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